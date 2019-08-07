المنتخب السعودي يفقد فرص التأهل في كأس غرب آسيا بعد تعادله أمام البحرين

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خسر المنتخب السعودي 1/2 أمام الكويت في أولى مبارياته بالبطولة، في حين تغلب منتخب البحرين 1/0 على الأردن.