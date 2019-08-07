المنتخب السعودي يفقد فرص التأهل في كأس غرب آسيا بعد تعادله أمام البحرين

تعثر المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني وسقط في فخ التعادل السلبي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة غرب آسيا.
وفقد المنتخب السعودي فرصة التأهل إلى نهائي كأس غرب آسيا، وذلك بعد تعثره للمرة الثانية خلال مشاركته في البطولة أمام البحرين بالتعادل.
وكان المنتخب السعودي خسر مواجهته الأولى أمام الكويت بهدفين مقابل هدف واحد، وتتبقى له مباراة أخيرة أمام الأردن، ولن يستطيع تجاوز الـ4 نقاط حال فوزه، وهو الرقم الذي سيتجاوزه أحد منتخبي البحرين والكويت اللذين سيلتقيان في المرحلة الأخيرة.
واحتل منتخب السعودية المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية بنقطة واحدة، في حين يتصدر البحرين بأربع نقاط، والكويت وصيفًا بثلاث نقاط (من مباراة واحدة)، والأردن أخيرًا من دون نقاط.