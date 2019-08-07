عبدالله عطيف يعتذر لحسين عبدالغني بعد استفزازه في مباراة الهلال والأهلي (شاهد)

اعتذر عبدالله عطيف لاعب نادي الهلال السعودي لزميله حسين عبدالغني قائد أهلي جدة، بعدما استفزه خلال مباراة الفريقين أمس بدوري أبطال آسيا والتي انتهت بفوز الزعيم 4/2.

والتقطت كاميرا المباراة عبدالله عطيف وهو يشير إلى حسين عبدالغني بنتيجة المباراة التي انتهت بأربعة أهداف للهلال.

وكتب اللاعب الدولي السعودي عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“ تعليقًا تحت صورة لحسين عبدالغني: ”في المباريات، تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم.. أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني، حتى وإن أخطأ بحقي، وهذا يحدث في المباراة، وأيضًا الجماهير الأهلاوية إن أساءت فهمي، أتمنى تقبل اعتذاري لأن هذا ما علمني نادي الهلال وجماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم واللاعبين.

ويكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدفين، بشرط أن تكون أقل من 4-2 في لقاء الإياب، الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى ربع النهائي.

في الوقت الذي سيكون فيه أهلي جدة مطالبًا بالفوز بفارق أكثر من هدفين أو بفارق هدفين، بشرط أن تكون أكثر من 4-2 في لقاء العودة لاجتياز الدور ثمن النهائي.