عبدالله عطيف يعتذر لحسين عبدالغني بعد استفزازه في مباراة الهلال والأهلي (شاهد)

اعتذر عبدالله عطيف لاعب نادي الهلال السعودي لزميله حسين عبدالغني قائد أهلي جدة، بعدما استفزه خلال مباراة الفريقين أمس بدوري أبطال آسيا والتي انتهت بفوز الزعيم 4/2.
والتقطت كاميرا المباراة عبدالله عطيف وهو يشير إلى حسين عبدالغني بنتيجة المباراة التي انتهت بأربعة أهداف للهلال.
وكتب اللاعب الدولي السعودي عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“ تعليقًا تحت صورة لحسين عبدالغني: ”في المباريات، تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم.. أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني، حتى وإن أخطأ بحقي، وهذا يحدث في المباراة، وأيضًا الجماهير الأهلاوية إن أساءت فهمي، أتمنى تقبل اعتذاري لأن هذا ما علمني نادي الهلال وجماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم واللاعبين.
لقطة عبدالله عطيف وحسين عبد الغني????????????#الاهلي_والهلال pic.twitter.com/QYGPLOW9Tw
— هلالي_بحت (@moussahassn143) August 6, 2019
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في المباريات تحدث أشياء كثيرة و تنتهي مع صافرة الحكم اخطئت بحق الكابتن المتألق منذ سنوااااات حسين عبدالغني حتى و ان اخطأ بحقي و هذا شيء يحدث في المباراة وأيضاً الجماهير الأهلاوية ان سأت فهمي أتمنى يقبل اعتذاري لان هذا ما علمني نادي الهلال و جماهيرة العظيمة في احترام جميع الخصوم و اللاعبين????????????
ويكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدفين، بشرط أن تكون أقل من 4-2 في لقاء الإياب، الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى ربع النهائي.
في الوقت الذي سيكون فيه أهلي جدة مطالبًا بالفوز بفارق أكثر من هدفين أو بفارق هدفين، بشرط أن تكون أكثر من 4-2 في لقاء العودة لاجتياز الدور ثمن النهائي.