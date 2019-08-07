الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في بطولة اتحاد غرب آسيا

يلاقي المنتخب السعودي منافسه البحريني، اليوم الأربعاء، في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي تستضيفها العراق.

وتقام مباراة السعودية والبحرين، الساعة الـ 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات الأردن الرياضية HD، والكويت الرياضية HD، وقناة الرياضية العراقية HD.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب البحرين والكويت والأردن، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات العراق ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن.

ويملك منتخب الكويت 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية مع البحرين، في حين لا يملك منتخبا السعودي والأردن أي نقطة.

وخسر المنتخب السعودي 1/2 أمام الكويت في أولى مبارياته بالبطولة، في حين تغلب منتخب البحرين 1/0 على الأردن.

وشهدت البطولة فوز العراق 1/0 على لبنان و2/1 على فلسطين، وفوز فلسطين 1/0 على اليمن، ولبنان 2/1 على سوريا، والبحرين 1/0 على الأردن، والكويت 2/1 على السعودية، وتعادل سوريا .1/1 مع اليمن، وتعادل لبنان سلبيًّا مع فلسطين