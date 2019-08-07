الحزم السعودي يضم الغاني إيرنست أسانتي من الجزيرة الإماراتي (فيديو وصور)

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي انتقال لاعبه الغاني إيرنست أسانتي، إلى نادي الحزم السعودي.

وقال الجزيرة في بيان على حسابه في موقع“تويتر“: ”تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن انتقال لاعب الفريق الأول إيرنست أسانتي إلى نادي الحزم السعودي، وتتقدم أسرة فخر أبوظبي ومحبوه بالشكر لأسانتي على اسهاماته المقدرة وكل ما قدّمه في مسيرة النادي والفريق خلال الموسم الماضي، وتتمنى له التوفيق في حياته المهنية والشخصية“.

من جهته قال الحزم على حسابه في ”تويتر“: ”أنهت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم التعاقد مع اللاعب الدولي الغاني إيرنست أسانتي ”جناح“ قادمًا من الجزيرة الإماراتي بنظام الانتقال لمدة سنتين مع أفضلية التجديد لسنة ثالثة ليصبح سادس اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق“.

وتعاقد الجزيرة مع أسانتي في يوليو 2018، قادمًا من نادي نورشيلاند الدنماركي، وسبق للاعب الغاني اللعب لناديي ستارت وستايبك في النرويج.

وشارك أسانتي، البالغ من العمر 32 عامًا، في 24 مباراة مع الجزيرة، سجل فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

ويستهل الحزم مشواره في الدوري السعودي للموسم 2018/2019، بمواجهة التعاون يوم الـ 23 من أغسطس.

أنهت إدارة نادي الحزم برئاسة أ. عبدالله المقحم التعاقد مع اللاعب الدولي الغاني ايرنست اسانتي “ جناح “ قادمًا من الجزيرة الإماراتي بنظام الانتقال لمدة سنتين مع أفضلية التجديد لسنة ثالثة ليصبح سادس اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق ..

????????♥️ pic.twitter.com/pZFgvB9nS6 — نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) August 6, 2019