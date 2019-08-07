قمة خليجية بين السعودية والبحرين.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء مباراتان ضمن الجولة الثانية مِن بطولة اتحاد غرب آسيا، تجمع الأولى بين البحرين والسعودية والثانية بين الكويت والأردن.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء السابع من أغسطس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

بطولة اتحاد غرب آسيا:

البحرين VS السعودية، الساعة الـ 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 18:30 بتوقيت القاهرة على قنوات الأردن الرياضية HD والكويت الرياضية HD وقناة الرياضية العراقية HD.

الكويت VS الأردن، الساعة الـ 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:30 بتوقيت القاهرة على قنوات الأردن الرياضية HD والكويت الرياضية HD وقناة الرياضية العراقية HD.