منتخب الكويت يُسقط نظيره السعودي في بطولة غرب آسيا (فيديو)

فاز منتخب الكويت على نظيره السعودي 2 -1 في أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل بالعراق، خلال المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق ربيع سفياني الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالكريم القحطاني ووضع الكرة في الشباك.

وانتظر المنتخب الكويتي حتى الدقيقة 25 حينما تمكن لاعبه حسين الموسوي من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

ونجح فيصل عجب مهاجم منتخب الكويت في إحراز هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الكويتي ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني الذي انتصر على نظيره الأردني 1-صفر.

ويلعب المنتخب السعودي يوم الأربعاء السابع من أغسطس مع منتخب البحرين، بينما يلاقي المنتخب الكويتي نظيره الأردني في اليوم ذاته.

بطولة غرب اسيا | الكويت 0-1 السعودية | هدف اول لـ منتخب السعودية ربيع سفياني#غرب_اسيا #الكويت_السعودية https://t.co/F3X2uzZ35Z — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) August 4, 2019

بطولة غرب اسيا | الكويت 1-1 السعودية | هدف التعادل لـ منتخب الكويت حسين الموسوي#غرب_اسيا #الكويت_السعودية https://t.co/Rkd6eyBu9o — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) August 4, 2019