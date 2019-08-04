أهداف مباراة السعودية والكويت.. 1/1 (فيديو)

سجل ربيع سفياني الهدف الأول لمنتخب السعودية، في المباراة التي تجمعه مع الكويت، في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي تستضيفها العراق.

وجاء هدف ربيع سفياني في الدقيقة 13، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل حسين الموسوي هدف التعادل للكويت في الدقيقة 25، من ركلة جزاء.

وشهدت البطولة فوز العراق على لبنان وفلسطين، وفوز لبنان على سوريا، وفلسطين على اليمن.