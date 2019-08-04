هيرفي رينارد يكشف عن هدفه مع منتخب السعودية (صور)

قال هيرفي رينارد مدرب السعودية الجديد إنه يسعى إلى ”كتابة التاريخ“ وقيادة المنتخب الوطني إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم وأكد أنه يدرك تمامًا مدى شغف المشجعين باللعبة.

ورحل رينارد، الذي حقق نجاحات كبيرة في أفريقيا، عن قيادة المغرب بعد كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي ووقّع على عقد لقيادة السعودية لمدة عامين ونصف العام.

وقال المدرب الفرنسي خلال تقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الأحد:“أود أن أشكركم على حسن الاستضافة منذ وصولنا إلى الرياض، وكما قلت لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي“.

وأضاف رينارد الذي حضر المؤتمر الصحفي مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ”الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسة التي سنعمل عليها ونسعى إلى تحقيقها“.

وكانت السعودية قد تأهلت لكأس العالم 2018 ولأول مرة بعد غياب 12 عامًا كما صعد رينارد مع المغرب للمسابقة ذاتها لكنه يدرك أن تكرار هذا الأمر ليس سهلًا.

وقال رينارد خلال المؤتمر الذي نقله حساب المنتخب السعودي على ”تويتر“:“الوجود في كأس العالم يمثل تجربة عظيمة نود تكرارها كل مرة لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلًا وسنسعى سوًيا إلى تحقيقه“.

وأضاف:“من المهم جدًا الإقامة في السعودية لفترات طويلة، وأنا أدرك شغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزيد موسمًا بعد الآخر بين الأندية“.

وتابع:“تحدثت إلى العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق أن لعبوا في الدوري السعودي“.

وتُوج رينارد بكأس الأمم الأفريقية في 2012 مع زامبيا قبل أن يكرر النجاح مع ساحل العاج بعدها بـ3 سنوات لكنه سيظهر لأول مرة كمدرب لمنتخب آسيوي.

وقال رينارد:“من تجربة دامت 10 سنوات في أفريقيا أستطيع إبلاغكم أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن أهم شيء للمدرب هو التأقلم مع البيئة“.

وسيحاول المدرب الجديد التعرف عن قرب على اللاعبين، وأكد أنه سيحضر مباراة النصر السعودي مع الوحدة الإماراتي، غدًا الإثنين، قبل أن يعود إلى جدة لحضور مباراة قمة سعودية بين الأهلي والهلال في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.