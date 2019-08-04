الروماني كوستانتين بوديسكو يغادر معسكر نادي الشباب السعودي دون إذن (صورة)

قال نادي الشباب السعودي، اليوم الأحد، إن لاعبه الروماني كوستانتين بوديسكو، غادر معسكره، دون إذن مسبق من الإدارة، أو الجهاز الفني.

وأوضح الشباب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”غادر المحترف الروماني كوستانتين بوديسكو معسكر بوابة الشرق صباح اليوم الأحد، دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفني“.

وأضاف النادي السعودي ”كما قام اللاعب بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للنادي، تفيد بفسخ العقد الاحترافي من طرفه، هذا وستصدر إدارة الاحتراف اليوم توضيحًا بهذ الشأن“.

وانضم كوستانتين بوديسكو، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى نادي الشباب السعودي، صيف العام الماضي، وشارك معه في 24 مباراة، بواقع 1613 دقيقة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 5.