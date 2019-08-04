موعد مباراة السعودية ضد الكويت اليوم في بطولة غرب آسيا والقنوات الناقلة

يستهل المنتخب السعودي، مساء اليوم الأحد، مشواره في بطولة غرب آسيا، بمواجهة قوية ضد منتخب الكويت، في البطولة المقامة بمحافظتي كربلاء وأربيل بالعراق.

وستقام المباراة التي تحمل طابعًا تنافسيًّا تاريخيًّا بين المنتخبين الخليجيين في ملعب أربيل، إذ سيلتقيان للمرة الأولى في هذه المدينة التي تُعدّ عاصمة لإقليم كردستان.

ولم يلتق المنتخبان الكويتي والسعودي في منافسات غرب آسيا، لا سيما أن بداية مشاركة الأزرق الكويتي في البطولة جاءت اعتبارًا من 2010، فيما جاء ظهور الأخضر في نسختي 2012 و2013 فقط.

في المباراة الوحيدة التي جمعت بين أي من أطراف المجموعة الثانية في النسخة المقبلة لغرب آسيا، نجح منتخب البحرين في الفوز على السعودية بهدف في النسخة التي جرت في الكويت 2012.

بداية المشوار ????????! ???? | بطولة غرب آسيا

⚽️ | ???????? السعودية ???? الكويت ????????

⏱ | 10:30 مساءً

???? | فرانسو حريري#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/dKqE50s6JH — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 3, 2019

تبقى مواجهة الأزرق الكويتي متكافئة مع الأخضر السعودي، لا سيما أن الأخير دخل المنافسات من أجل تجهيز المنتخب الأولمبي.

غابت الكويت في السنوات الماضية عن المنافسات الخارجية، باستثناء المشاركة في خليجي 23، فيما ينعم الأخضر السعودي بالاستقرار.

ويفتقد الأخضر اللاعبين السعوديين المميزين بسبب تزامن مشاركة أندية الهلال والنصر واتحاد وأهلي جدة في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مع بطولة غرب آسيا.

ويعتمد المنتخب السعودي بقيادة مدربه الوطني يوسف عنبر، على علي النمر، وعبد الفتاح آدم، فيما ابتعد هارون كمارا بسبب رغبة ناديه اتحاد جدة الاستفادة منه في دوري أبطال آسيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الكويت والسعودية، في تمام الساعة الـ 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ9:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات الأردن الرياضية HD، الكويت الرياضية، والرياضية العراقية.