مدرب المنتخب النيجيري غاضب من احتراف أحمد موسى في نادي النصر السعودي 

انتقد المدرب الألماني غورنوت روهر، مدرب المنتخب النيجيري، قرار اللاعب أحمد موسى، بالاحتراف في نادي النصر السعودي وترك الأندية الأوروبية.

وقال روهر في تصريحات نقلتها صحيفة ”ديلي بوست“: ”أنا غير راضٍ عن لعب أحمد موسى خارج أوروبا، إنه لاعب جيد، لكن لنكن صادقين لن يتطور كثيرًا في الدوري السعودي“.

وتابع: “ليس من السهل عليه أن يلعب على أعلى مستوى دائمًا، أحمد موسى دائمًا يبذل قصارى جهده مع الفريق، ولهذا السبب أعجبني”.

وعاد موسى للنصر بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك رغم أنباء رحيله عن العالمي، حيثُ لم يقدم المستوى المعهود منه في موسمه الأول.

وانضم موسى لصفوف نادي النصر قادمًا من ليستر سيتي في صيف 2018، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.