إصابة محمد البريك قبل مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا

تعرض محمد البريك، لاعب نادي الهلال السعودي، لإصابة في الركبة، قبل يومين من موعد مواجهة الفريق العاصمي لمواطنه الأهلي في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا.

وزادت إصابة البريك من قلق المدرب الروماني، إذ تعد الإصابة الثانية للاعبيه بعد إصابة عبدالله عطيف قبل يومين، ما يزيد من احتمال غياب عنصرين من عناصر الفريق الأساسية في مواجهة الأهلي الثلاثاءالمقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

وسيخضع البريك غدًا إلى كشف دقيق لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومدة العلاج التي يحتاجها.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في ذهاب دور الـ16لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.