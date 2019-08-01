النادي الأهلي المصري ينهي اتفاقه مع مهاجم مازيمبي.. والإعلان بعد رحيل جيرالدو

قال مصدر بإدارة التعاقدات بالنادي الأهلي المصري إن المارد الأحمر أنهى اتفاقه مع جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، للانتقال للقلعة الحمراء بالانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر لشبكة ”إرم نيوز“ أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب لمدة 3 سنوات، وكذلك حصل على موافقة مازيمبي مقابل حصوله على مبلغ مليون ونصف مليون دولار، واللاعب على ٧٠٠ ألف دولار في الموسم الأول تزيد ١٠٠ ألف دولار كل موسم، ولكن ينتظر الأهلي رحيل الأنغولي جيرالدو سواء بالبيع النهائي أو الإعارة لضم اللاعب صاحب الـ٢٢ عامًا رسميًا.

وكان الأهلي قد كلف العديد من وكلاء اللاعبين بالبحث عن عرض لكل من المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي والأنغولي جيرالدو، وتلقى عرضين لبيع الأخير في البرتغال وتركيا، وجارٍ الاتفاق مع أحدهما لإعارة اللاعب أو بيعه ومن ثم التعاقد مع الكونغولي موليكا.

وتابع المصدر أن موليكا نال إشادة الجهاز الفني بقيادة الأوروغواياني مارتن لاسارتي الذي طلب التعاقد معه لما يمتلكه من مهارات فنية وسرعة، وإجادته إنهاء الهجمات، وهو الأمر الذي عانى منه الأهلي خلال الفترة الأخيرة.