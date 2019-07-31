تقارير: نادي النصر السعودي يستغني عن حارسه الأسترالي برادلي جونز 

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي قررت الاستغناء عن خدمات الحارس الأسترالي برادلي جونز بعد دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، فإن الإدارة تعتزم التعاقد مع حارس آسيوي آخر، حال التأهل لدور الثمانية، على خلفية التقرير الفني الذي رفعه المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث يرغب في جلب حارس أفضل من الأسترالي، خشية عودة إصابة الركبة للحارس وليد عبدالله، بعد أن عانى منها أكثر من مرة في الموسم الماضي.

يذكر أن النظام الآسيوي الجديد يتيح لأي نادٍ تأهل لدور الثمانية تغيير 5 لاعبين دون أي سبب، إضافة إلى ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة، على أن يكون آخر يوم للإضافات في الـ 19 من الشهر المقبل.

وكانت إدارة النصر قد أعارت الحارس عبدالله العويشير للشباب لمدة عام.

النصر سيواجه نادي الوحدة الإماراتي يوم السادس من أغسطس المقبل في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما تقام مباراة العودة في الثالث عشر من أغسطس بين الفريقين.

ويسعى النصر إلى المضي قدمًا في بطولة دوري أبطال آسيا، أملًا في تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان النصر قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.