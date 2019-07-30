محمد السهلاوي ينضم لمعسكر نادي الشباب السعودي تمهيدًا لانضمامه رسميًا

محمد السهلاوي ينضم لمعسكر نادي الشباب السعودي تمهيدًا لانضمامه رسميًا

المصدر: فريق التحرير وسلمان العنزي - إرم نيوز

أعلن نادي الشباب السعودي انضام اللاعب الدولي محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق، تمهيدًا للتوقيع معه كلاعب محترف في صفوف الفريق، خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي النصر قد أعلن في وقت سابق عن رحيل السهلاوي، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

كان السهلاوي (32 سنة) قد وقع مخالصة مالية مع ناديه السابق، حيث كان يفكر في الاعتزال وإنهاء مشواره مع الكرة داخل النصر.

وارتبط اسم السهلاوي في الميركاتو الصيفي الحالي بنادي الفتح، قبل أن تؤكد تقارير صحفية، اليوم، توصل إدارة الشباب لاتفاق بضم اللاعب لمدة عام.

وخاض السهلاوي 210 مباريات رفقة نادي النصر، سجل خلالها 99 هدفًا، فيما تمكن من صناعة 19 هدفًا ”أسيست“ لزملائه بالفريق.

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