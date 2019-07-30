الكشف عن القائمة الرسمية للمنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا بالعراق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تشكيلة ”الأخضر“ الرسمية التي ستشارك في بطولة غرب آسيا 2019 المقامة في العراق، والتي سيقودها المدرب الوطني يوسف عنبر.

وسيقيم المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا في العاصمة الرياض يستمر حتى يوم الجمعة، بعدها يغادر إلى مدينة أربيل العراقية لخوض منافسات البطولة، حيث ستكون أولى مبارياته أمام منتخب الكويت في الرابع من أغسطس المقبل.

المنتخب الوطني الأول يعلن عن قائمته المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 ⚽⬇ pic.twitter.com/LwkgYs277r — المنتخب السعودي (@SaudiNT) July 30, 2019

وفيما يلي قائمة المنتخب السعودي المستدعاة للمشاركة في بطولة غرب آسيا:

حراسة المرمى: عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، مصطفى ملائكة.

الدفاع: فواز الصقور، حاتم بلال، سامي الخيبري، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، محمد العمري، وسام سويد، يزيد البكر.

الوسط: علي النمر، عبدالكريم القحطاني، نايف هزازي، عبدالمحسن القحطاني، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد الكعبي، صالح العمري.

الهجوم: حسن شراحيلي، عبدالفتاح آدم، هارون كامارا.

وتشهد منافسات غرب آسيا في النسخة الحالية مشاركة 9 منتخبات، وجاء منتخب البلد المضيف على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات لبنان وفلسطين واليمن وسوريا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات: الأردن وصيف النسخة الأخيرة، والسعودية والكويت والبحرين، وتقام مبارياتها على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.

وستكون هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2002 في النسخة الثانية التي أقيمت في سوريا، وذلك عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي، بتخفيف الحظر على إقامة المباريات الرسمية في العراق.

وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء في 14 أغسطس المقبل، ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.