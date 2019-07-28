تقارير: نادي النصر السعودي يوافق على إعارة فراس البريكان إلى الاتفاق

كشفت تقارير صحفية على إدارة نادي النصر السعودي وافقت على طلب نظيرتها في الاتفاق لاستعارة المهاجم الشاب فراس البريكان لمدة موسم واحد فقط.

وكانت صحيفة ”الرياضية“، ذكرت أن الاتفاق تقدم بعرض رسمي، للنصر من أجل الحصول على خدمات البريكان، لمدة موسم واحد فقط، على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتفاق مهتمة بالحصول على خدمات المهاجم الشاب، الذي شارك مع منتخب الأخضر السعودي مؤخرًا في كأس العالم للشباب في بولندا.

وكان البريكان قد شارك في بعض الدقائق في الموسم الماضي مع فريقه النصر، في دوري كأس محمد بن سلمان وكأس الملك، وآخرها في دوري أبطال آسيا أمام الوصل الإماراتي.

من جانبها تميل إدارة العالمي للموافقة على رحيل البريكان لرغبتها في الحفاظ على مستواه، وضمان مشاركته باستمرار، في ظل صعوبة مشاركته حاليًا مع الفريق.

وأوضحت صحيفة ”الشرق الأوسط“، أن خالد العطوي، مدرب فريق الاتفاق، أكد طلبه في ضم البريكان على وجه التحديد في ظل استبعاده من حسابات مدرب فريق النصر البرتغالي فيتوريا، وتوصيه إدارة ناديه بقبول إعارته لأحد الأندية في دوري المحترفين السعودي من أجل تطوير مستوياته الفنية والعودة بشكل أقوى لأصفر العاصمة.