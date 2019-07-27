نادي الهلال السعودي يستقر على الرباعي الأجنبي في قائمته الآسيوية

كشف الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي، قائمة الرباعي الأجنبي الذي يعتزم الاعتماد عليه في قائمته النهائية لدوري أبطال آسيا، حيث حل البيروفي أندريه كاريلو بديلًا عن البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكان كاريلو خارج القائمة الهلالية في دور المجموعات من البطولة القارية والتي تصدر فيها ”الزعيم“ مجموعته وصعد إلى الدور ثمن النهائي.

وكان الهلال قيَّد في قائمته المبدئية، التي رفعها مطلع الأسبوع الجاري، إدواردو وثلاثة أجانب آخرين، هم الإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز، المهاجمان، والكوري الجنوبي جانغ هيون سوو، المدافع.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره النادي الأهلي، في 6 أغسطس، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.