نتائج قرعة دور الـ32 للبطولة العربية (فيديو)

أقيمت، مساء اليوم السبت، قرعة دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال ”كأس محمد السادس“، في مدينة الدار البيضاء في المغرب.

وجاءت القرعة كالتالي:

القوة الجوية العراقي × السالمية الكويتي

النجم الساحلي التونسي × شباب الأردن

الجيش السوري × نواذيبو الموريتاني

الوداد البيضاوي المغربي ×المريخ السوداني

الإسماعيلي المصري × أهلي بنغازي الليبي

الجزيرة الإماراتي × النصر العماني

الوصل الإماراتي × الهلال السوداني

الاتحاد السكندري × العربي الكويتي

أولمبيك أسفي المغربي × المتأهل من المجموعة A

الترجي التونسي × النجمة اللبناني

مولودية الجزائر × ظفار العماني

الشرطة العراقي × الكويت الكويتي

الرجاء البيضاوي المغربي × هلال القدس الفلسطيني

الشباب السعودي × المتأهل من التصفيات B

شباب قسطنينة الجزائري × المحرق البحريني

العهد اللبناني × اتحاد جدة السعودي

الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد الفترة من 20 أغسطس إلى السادس من أكتوبر المقبلين لإقامة مباريات الدور الأول، بينما تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 18 – 30 أكتوبر القادم.

كما حدد الاتحاد الفترة من 13 ديسمبر 2019 وحتى يناير 2020 لمباريات الدور ربع النهائي، فيما تلعب مباريات نصف النهائي في الفترة من 5 فبراير وحتى نهاية مارس 2020 والنهائي أحد أيام 18،17،16 أبريل المقبل على ملعب الأمير ”مولاي محمد“ في العاصمة المغربية الرباط.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل إلى 6 ملايين دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار.

في حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائي 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي قد توج بطلًا للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في مدينة ”العين“ الإماراتية.

وستشارك في هذه البطولة أندية:

شباب قسنطينة، ومولودية الجزائر (الجزائر)، والوداد، وأولمبيك أسفي، والرجاء (المغرب)، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي (مصر)، والعربي، والسالمية، والكويت (الكويت)، النجم الساحلي، والترجي (تونس)، والجيش (سوريا).

الشرطة، والقوة الجوية (العراق)، والوصل، والجزيرة (الإمارات)، والشباب، والاتحاد (السعودية)، وهلال القدس (فلسطين)، والهلال، والمريخ (السودان)، والنجمة، والعهد (لبنان)، وشباب الأردن (الأردن)، وظفار والنصر (عمان)

أهلي بن غازي (ليبيا)، والمحرق (البحرين)، والجيش (سوريا)، نواذيبو (موريتانيا)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ32 من التصفيات (A) والتصفيات (B).