عبدالرزاق حمدالله يسجل هدفين في تعادل نادي النصر السعودي مع إستوريل برايا استعدادًا للموسم المقبل (فيديو)

تعادل نادي النصر السعودي 2/2، مع منافسه إستوريل برايا البرتغالي، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، استعدادًا للموسم المقبل.

وكان إستوريل برايا البادئ بالتسجيل، لكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 43.

وأضاف حمدالله الهدف الثاني له وللنصر من ركلة جزاء في الشوط الثاني، لكن النادي البرتغالي نجح في تسجيل التعادل قبل نهاية المباراة.

يشار إلى أن النصر يلاقي الوحدة الإماراتي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا يومي 5 و12 أغسطس، على أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة ضمك يوم 22 أغسطس.

وأحرز النصر لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعدما حصد 71 نقطة متفوقًا بنقطة على الهلال الثاني.

????|| هدف الاسطورة حمدالله ????

pic.twitter.com/N6OnEMv2gG — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) July 27, 2019