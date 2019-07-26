رسميًا.. نادي النصر السعودي يجدد عقد عبدالرزاق حمدالله (صورة)

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، أن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، سيظل مع الفريق لـ3 سنوات جديدة.

وقال النصر، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”حُسم الأمر.. حمدالله عالمي لـ3 سنوات قادمة“.

ولم يكشف النصر عن التفاصيل المالية للعقد الجديد، لكن تقارير صحفية ذكرت أن إدارة النصر وافقت على مضاعفة عقد حمدالله، بصورة استثنائية، برفع راتبه السنوي إلى 25 مليون ريال سعودي، بدلًا عن 11 مليونًا و250 ألف ريال.

يشار إلى أن عبدالرزاق حمدالله، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم للنصر في أغسطس 2018، وأصبح الهداف الأول للفريق، وكان العنصر الأبرز الموسم الماضي، بعدما سجل 35 هدفًا، ليقود النصر للقب الدوري السعودي، ويحرز لقب هداف المسابقة.

ويلاقي النصر منافسه الوحدة الإماراتي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في 5 و12 أغسطس المقبل، علمًا أنه يفتتح مشواره في الدوري السعودي للموسم 2019/2020، بمواجهة ضمك يوم 22 أغسطس.