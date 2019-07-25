العين الإماراتي يخفّض عرضه لضم عموري والنادي الأهلي يراقب الموقف

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي العين الإماراتي قد غيّرت صيغة عرضها المقدم إلى الدولي عمر عبدالرحمن ”عموري“ لاعبها السابق، والذي سبق وانتهت علاقته مع الهلال السعودي بعد مجادلة اللاعب ووكيله في الرد على عرض الزعيم السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، فإن العين عرض على اللاعب 15 مليون ريال في العام الواحد، قبل أن يقلص المبلغ إلى 10 ملايين بعد بيان الهلال، في وقت لم تفلح محاولات والد عموري طيلة الأيام بإقناع المسؤولين في النادي البنفسجي لزيادة العرض المقدم.

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن وكيل أعمال اللاعب نادر المرزوقي قام بإرسال الموافقة إلى إدارة نادي الهلال على العرض السابق، ولكن إدارة فهد بن نافل أغلقت الملف تمامًا بعد إيضاحها لموقفها من المفاوضات في البيان الصادر عنها قبل أيام.

وقالت الصحيفة إن النادي الأهلي السعودي دخل سباق المفاوضات، وأرسل عرضًا مقاربًا مما قدمه الهلال إلى وكيله، إلا أن عموري يفضل خيار الهلال حال أتيحت له الفرصة مجددًا للاستمرار في الكرة السعودية.