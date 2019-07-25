البرتغالي روي فيتوريا ينضم إلى العضوية الذهبية بنادي النصر السعودي

أصبح المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي، أول عضو غير سعودي يحمل العضوية الذهبية في الأندية السعودية بعد سداده رسوم العضوية الذهبية في نادي النصر، التي تبلغ 100 ألف ريال.

وقال النصر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر السيد روي فيتوريا؛ وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة 100 ألف ريال، متمنيًا لناديه العالمي التوفيق“.

وتولى فيتوريا، البالغ من العمر 49 عامًا، تدريب النصر في يناير الماضي، وقاده للتتويج بلقب الدوري السعودي للموسم 2018/2019، بعدما حصد الفريق 71 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة عن الهلال، في صراع شرس استمر حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

كما وصل النصر إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا تحت قيادة فيتوريا، حيث يلاقي الوحدة الإماراتي الشهر المقبل.

يشار إلى أن النصر يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي للموسم 2019/2020، عندما يلاقي ضمك يوم 22 أغسطس.