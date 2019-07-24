قد يكون بديلًا لألبرتو بوتيا.. نادي الهلال السعودي يقترب من ضم الروماني باول أنطوان

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي تكثّف اتصالاتها هذه الأيام لحسم صفقة لاعب المحور والمنتظر أن يكون بديلاً عن الإسباني ألبرتو بوتيا.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“، إن الروماني ميريل رادوي، المدرب الحالي الذي سبق أن لعب للهلال محترفًا قبل تسع سنوات، قد نصح الهلاليين باللاعب الروماني باول أنطوان، الذي يلعب في مركز المحور.

رادوي يمتلك تاريخًا رائعًا مع نادي الهلال، إذ كان لعب له من قبل أكثر من موسم وحقق العديد من البطولات والإنجازات.

ويلعب باول أنطوان “28 عاماً” في مركز المحور مع نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي، الذي انضم للعب في صفوفه خلال صيف 2018 قادماً من أنجي محج قلعة، كما سبق له اللعب في صفوف عدة أندية رومانية ثم خاض موسماً مع خيتافي الإسباني (2016-2017).

وخلال موسم 2018/19؛ لعب باول أنطوان مع فريقه كريليا 29 مباراة في كافة المسابقات إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، وصنع 25 فرصة.

ويلتقي الهلال في معسكره التدريبي بالنمسا اليوم فريق بريني غروسبلي السلوفيني، على أن يعود الفريق إلى الرياض، غدًا الخميس.

ويذكر أن نادي الهلال السعودي أعلن عن عودة لاعبه الأسترالي ميلوش ديجينيك لصفوف النجم الأحمر الصربي على سبيل الإعارة مع خيار شراء العقد.