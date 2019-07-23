نادي الهلال السعودي يعلن رسميًا تجديد تعاقد محمد جحفلي

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا تجديد تعاقد اللاعب محمد جحفلي ليستمر في صفوف الأزرق على مدار 3 مواسم قادمة.

وشهدت الفترة الماضية جدلًا كبيرًا حول اللاعب والتجديد له حيث ترددت في الفترة الأخيرة، أنباء عن اتجاه إدارة الهلال التي سبقت بن نافل، لبيع عقد جحفلي، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته خلال الفترة المقبلة في وجود الثنائي الأجنبي ألبرتو بوتيا وميلوش ديجينيك والمدافع السعودي علي البليهي.

وكان جحفلي قد دخل في فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده الاحترافي منذ الشهر الماضي.

يذكر أن جحفلي انضم لنادي الهلال قادمًا من صفوف الفيصلي في نهاية عام 2014 ولعب 4 مواسم ونصف الموسم، وتأتي خطوة التجديد معه في الوقت الذي حسمت فيه الإدارة ملف التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لاعب طوكيو.

ويعتبر محمد جحفلي واسمه صاحب النظرية الكروية والمقولة الشائعة وهي الجحفلة وذلك بعد أن خطف هدف الفوز لفريقه في عدد من المباريات في الوقت الضائع من المباريات وأصبحت كلمة الجحفلة تطلق على أي فريق يحقق الفوز في الدقائق الأخيرة من المباريات التي يتم التسجيل فيها في الوقت بدل الضائع

وشارك جحفلي مع فريق الهلال في 19 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، من بينهم 9 مباريات في الدوري السعودي، وسجل هدفًا واحدًا.

يذكر أن الهلال استغنى عن اللاعب عبدالملك الخيبري ليرحل عن الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.