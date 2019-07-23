النادي الأهلي السعودي يكشف نتيجة الفحوصات النهائية للاعبه معتز هوساوي

كشف النادي الأهلي السعودي أن الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها مدافع الفريق معتز هوساوي، اليوم الثلاثاء، في المستشفى الأمريكي في باريس، أثبتت سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي.

وشدد النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ على جاهزية اللاعب لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.

أثبتت الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها مدافع الفريق الكروي الأول الكابتن معتز هوساوي اليوم في المستشفى الأمريكي في باريس، سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي، وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.#الأهلي pic.twitter.com/7G7sFMRgS2 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 23, 2019

وكان هوساوي ينتظر منحه الضوء الأخضر من قبل الطبيب المعالج للمشاركة في مباريات فريقه بصورة طبيعية، بعد أن انخرط اللاعب في تدريبات فريقه الإعدادية للموسم المقبل بشكل طبيعي، التي انطلقت شهر يوليو (تموز) الحالي، مع بقية زملائه اللاعبين، وغادر مع البعثة للمعسكر الخارجي، إلا أنه تجنب المشاركة في المباريات التجريبية التي خاضها الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الأهلي.

وكان لاعب الأهلي معتز هوساوي قد عانى من عارض صحي مع بداية الموسم الماضي، وشخص بوجود انسداد في الشريان الرئوي وحاجته إلى الراحة بجانب الابتعاد عن المجهود البدني الكبير والانتظام في العلاج المطلوب، ما غيبه عن المشاركة مع الفريق في جميع مواجهات الموسم، قبل أن يعود نهاية الموسم الماضي لإجراء عدد من تدريبات اللياقة بناءً على موافقة طبية.

وخاض هوساوي مباراة واحدة الموسم الماضي بقميص أهلي جدة، كانت في الجولة الأولى من الدوري عندما لعب 62 دقيقة في تعادل فريقه مع التعاون.