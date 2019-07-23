رسميًا.. نادي الهلال السعودي يحصل على خدمات كاريلو بشكل نهائي من بنفيكا البرتغالي (شاهد)

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسمياً مع البيروفي كاريلو قادمًا من بنفيكا البرتغالي، في عقد يمتد 4 أعوام.

ووقع اللاعب البيروفي على عقده مع الهلال، بحضور رئيس النادي، فهد بن نافل، في النمسا، حيث يخوض ”الزعيم“ معسكراً تحضيرياً للموسم الجديد.

وكان كاريلو علب في صفوف الهلال خلال الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من بنفيكا.

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن محترف نادي الهلال السعودي اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا قد ينضم لقائمة الراحلين عن ”الزعيم“ في الموسم المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الاوسط فإن مصير اللاعب مع الفريق متوقف على حسم صفقة تجريها إدارة النادي مع لاعب أجنبي.

من جهة أخرى تسعى إدارة الهلال مع أكثر من وسيط للبحث عن عروض للاعب جوناثان سوريانو حيث رفض اللاعب أي تسوية قبل أن يحصل على كامل حقوقه المالية والبالغة 15 مليون ريال.

وبعث اللاعب الأسترالي ميلوس ديجينيك برسالة لجماهير الهلال عقب رحيله قال فيها: ”شكرًا للجميع في الهلال النادي الذي جعلني أشعر أنني كنت في أكبر عائلة في آسيا، وأنا أقدر المودة والحب الذي تلقيته من الجماهير لمدة 6 أشهر.

آمل أن ألتقيكم مجدداً يا رفاقي في المستقبل وفي الوقت الحالي. وداعاً، وأتمنى لكم كل التوفيق“.