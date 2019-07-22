أزمة في نادي الهلال السعودي بسبب المحترف الإسباني جوناثان سوريانو

كشفت تقارير صحفية، أن محترف نادي الهلال السعودي، الإسباني جوناثان سوريانو، قد يتسبب في أزمة كبيرة للنادي العاصمي الراغب في التخلص من خدماته.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن اللاعب أصرَّ على تسلُّم مبلغ 15 مليون ريال كاملةً دون نقصان، إذ تمثِّل جميع مستحقاته المالية لفك الارتباط رسميًّا بينه وبين ناديه.

من جهة أخرى، أتم نادي الهلال اتفاقه مع بنفيكا على شراء بطاقة اللاعب أندريه كاريلو نظير (8.3 مليون يورو) مقابل 70% من عقد اللاعب“، بينما يتبقى للنادي البرتغالي 30% تمثل مستحقاته من عائدات بيع اللاعب المتوقعة، حال رحيله عن الهلال لأي ناد آخر مستقبلًا.

كما أعلنت الإدارة الهلالية رحيل محترف الفريق، الدولي الأسترالي ديجينك إلى الدوري الصربي، عبر بوابة فريق النجم الأحمر بشكل رسمي.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”غادر المحترف الأسترالي ميلوش ديجينك مقر معسكر فريق الهلال الأول لكرة القدم في مدينة لينز النمساوية، وذلك بعد أن وافقت إدارة النادي على إعارته لمدة عام واحد إلى ”النجم الأحمر الصربي“، مع خيار شراء العقد“.