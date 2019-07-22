قائمة نادي النصر السعودي الآسيوية قد تشهد تغييرا بدخول هذا اللاعب

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أن المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا، لم يستقر حتى الآن على القائمة الآسيوية للفريق بخصوص الأجانب.

وقالت المصادر إن فيتوريا يدرس ضم المغربي نورالدين أمرابط إلى القائمة الآسيوية النهائية بدلا من البرازيلي مايكون، إلى جانب عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي جوليانو، والأسترالي برادلي جونز.

وكانت تقارير قالت إن المدرب اختار الأسترالي برادلي جونز والبرازيلي جوليانو ومواطنه مايكون بيريرا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، للقائمة الأولية التي رفعت أمس إلى الاتحاد الآسيوي.

ويستضيف الفريق العاصمي نظيره الوحدة الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي يوم 5 أغسطس المقبل، في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية، فيما تقام مواجهة الإياب يوم الاثنين 12 من ذات الشهر على ملعب الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي.

من جهة أخرى، قالت صحيفة ”الاقتصادية“ إن إدارة نادي النصر وفرت مبلغا يصل لنحو 900 ألف دولار، بعد أن أجرت مخالصة مع الثنائي البيروفي كريستيان راموس، والكونغولي جونيور كابانانغا، للتخلّص من المتبقي من عقديهما بأقل الخسائر الممكنة.

يذكر أن راموس وقع مخالصة مع النصر، حيث انتقل بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم لصالح نادي يونيفرسيتاريو البيروفي فيما انتقل اللاعب كابانانغا إلى نادي قطر القطري.