الأرجنتيني رامون دياز يقترب بقوة من تدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز المصري، من تدريب منتخب السعودية.

وتولى دياز تدريب بيراميدز في وقت سابق من الموسم الحالي، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق، بعد احتلال المركز الثاني مؤقتًا في الدوري الممتاز

وأوضحت صحيفة ”عكاظ“ السعودية أن الاتحاد السعودي متمثلاً في تركي السلطان، عضو مجلس الإدارة، أعطى تفويضًا كاملاً للبرتغالي بيدرو، وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني.

وأوضحت أن رامون دياز يتصدر قائمة المرشحين لتدريب منتخب السعودية في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتواجد بيدرو في دبي للتفاوض مع إيمليانو، نجل رامون دياز.

من جانبها، نقلت الصحيفة تصريحات لنجل المدرب، أكد خلالها عملية المفاوضات.

وأوضح إيمليانو أنه حال إتمام التعاقد سيقود دياز المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وحتى اللحظة لم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مديره الفني الجديد الذي سيدرب الأخضر الكبير خلفًا لبيتزي، الذي استقال في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويتوقع أن الفرنسي هيرفي رينارد أحد المدربين المرشحين بقوة لتدريب المنتخب السعودي الأول، رغم حالة السرية التي يحيط بها الاتحاد المفاوضات، علمًا بأن أنباء ليست أكيدة قالت إن المدرب الفرنسي كان موجودًا قبل أيام في جدة لبحث تدريبه الأخضر.