الجزيرة الإماراتي والنادي الأهلي السعودي يدخلان السباق لضم محمود علاء مدافع الزمالك

كشف محمود علاء مدافع فريق نادي الزمالك المصري، عن انتظاره وصول عروض احتراف جديدة إليه في الفترة الحالية.

وأكد اللاعب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه تلقى تأكيدات من وكيل أعماله باهتمام ناديي الجزيرة الإماراتي وأهلي جدة السعودي بالتعاقد معه.

وأوضح اللاعب أنه تلقى اتصالات من وكلاء لاعبين لإخطاره بإرسال عروض رسمية للنادي الأبيض في الفترة المقبلة، مضيفًا أن مصير احترافه بيد مسؤولي الزمالك.

يأتي ذلك في الوقت الذي سبق وأبدى فيه ناديا النصر والهلال السعوديان اهتمامهما بالحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب مع إدارة النادي الأمر بعد انتهاء الزمالك من خوض الثلاث مباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى صعيد آخر شهدت الآونة الأخيرة تلقي محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، عرضًا شفهيًا من قبل مسؤولي نادي المقاولون العرب؛ لمعرفة رأيه بشأن الانتقال لصفوف الفريق على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن المدافع يرحب بالرحيل على سبيل الإعارة في حالة تعاقد النادي الأبيض مع مدافعين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.