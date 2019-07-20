الصيعري مقابل صالح العمري.. صفقة تبادلية بين ناديي الوحدة والاتفاق

كشف نادي الوحدة السعودي، اليوم السبت، عن التوقيع مع اللاعب محمد الصيعري لمدة 4 سنوات، قادمًا من نادي الاتفاق في صفقة تبادلية، مقابل انتقال صالح العمري إلى الأخير.

وسبق للصيعري تمثيل أندية اتحاد جدة، وهجر، والتعاون، والحزم، والاتفاق.

???? صور من توقيع العقد الرسمي مع الكابتن محمد الصيعري . #الوحدة pic.twitter.com/LWwn2yXXY8 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) July 20, 2019

كما شارك الصيعري مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2019 الأخيرة، التي أقيمت مطلع العام الحالي في الإمارات.

وأنهى الوحدة السعودي الموسم الماضي في المركز السابع بدوري المحترفين، برصيد 42 نقطة.