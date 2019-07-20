الصيعري مقابل صالح العمري.. صفقة تبادلية بين ناديي الوحدة والاتفاق

الصيعري مقابل صالح العمري.. صفقة تبادلية بين ناديي الوحدة والاتفاق

المصدر: فريق التحرير

كشف نادي الوحدة السعودي، اليوم السبت، عن التوقيع مع اللاعب محمد الصيعري لمدة 4 سنوات، قادمًا من نادي الاتفاق في صفقة تبادلية، مقابل انتقال صالح العمري إلى الأخير.

وسبق للصيعري تمثيل أندية اتحاد جدة، وهجر، والتعاون، والحزم، والاتفاق.

كما شارك الصيعري مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2019 الأخيرة، التي أقيمت مطلع العام الحالي في الإمارات.

وأنهى الوحدة السعودي الموسم الماضي في المركز السابع بدوري المحترفين، برصيد 42 نقطة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث