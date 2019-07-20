تقارير: نادي النصر السعودي توصل لاتفاق مع غالاطا سراي لضم السنغالي مباي دياني

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي اقترب بشكل كبير من التعاقد مع الدولي السنغالي، مباي دياني، مهاجم غالاطا سراي التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”صباح“ التركية، اليوم السبت، فإن مسؤولي غالاطا سراي والنصر توصلوا إلى اتفاق، حول انتقال النجم السنغالي للنادي السعودي، مقابل 14 مليون يورو، على أن يتم التوقيع الرسمي قريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر تابع اللاعب جيدًا، خلال كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان اللاعب السنغالي، قد ساهم في احتلال ”أسود التيرانغا“ وصافة البطولة القارية، بعد الهزيمة أمام الجزائر في المباراة النهائية باستاد القاهرة (1-0)، أمس الجمعة.

ويعد دياني هو هداف الدوري التركي في موسمه الأخير، بعدما سجل 30 هدفًا خلال 29 مباراة.

وسبق للاعب أن لعب مع فريق اليوفي لنادي يوفينتوس الإيطالي عام 2013، لينتقل بعدها إلى الشباب السعودي موسم 2014-2015، إلا أنه رحل سريعًا.