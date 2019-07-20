عبدالرزاق حمدالله يطمئن جماهير نادي النصر السعودي (صورة)

طمأن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السعودي، جماهير العالمي، بشأن انتظامه في تدريبات الفريق، الإثنين المقبل، بعد أن أوضح أنه اتفق مع عضو مجلس إدارة النادي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير النصراوية.

وقال حمدالله في تغريدة على حسابه في ”تويتر“: ”بسم الله نبدأ موسمًا جديدًا، اتفقت وأخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية. موعدنا يوم الإثنين في المعسكر إن شاء الله“.

الجدير بالذكر أن تأخر اللاعب عن الالتحاق بمعسكر النصر قد أثار مخاوف جماهير العالمي وسط أنباء عن احتمالية رحيله.

وسيواجه النصر منافسه الوحدة الإماراتي يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، فيما تقام مباراة الإياب في 12 من الشهر نفسه على ملعب الوحدة.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 35 هدفًا الموسم الماضي مع النصر في الدوري السعودي، ليقود الفريق للقب الدوري السعودي.