نور الدين إمرابط يكشف حقيقة خلافه مع روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي

ردّ نورالدين إمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، على تغريدة لصحيفة ”الجزيرة“، تحدثت فيها عن خلافات بين المهاجم المغربي ومدربه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للعالمي.

وكانت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية قد نشرت تغريدة، تشير فيها إلى خلافات بين إمرابط ومدربه قبل أن يرد عليها المحترف المغربي بالنفي.

وقالت الصحيفة في تغريدتها: ”تسعى إدارة النصر لوضع حلول مناسبه لأزمة اللاعب المغربي نورالدين إمرابط، حيث تلوح في الأفق بوادر رغبة اللاعب بمغادرة النادي؛ بسبب سوء فهم مع المدرب روي فيتوريا، وكذلك فهو يمتلك عرضًا من نادٍ خليجي.

ووضع لاعب النصر صورة تجمعه بمدربه البرتغالي روي فيتوريا، يظهر فيها الود بين الجانبين، في إطار استعدادات النصر للموسم الجديد 2019/2020.

وأحرز النصر لقب الدوري السعودي، الموسم الماضي، بعدما حصد 71 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال الثاني، وتجرى قرعة الدوري السعودي 2019/2020 يوم السبت المقبل.