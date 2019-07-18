الاتحاد السعودي يفاضل بين ثلاثة مدربين لقيادة الأخضر ليس من بينهم رينارد

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يفاضل بين ثلاثة مدربين؛ لاختيار أحد منهم لتولي المهمة القادمة للمنتخب السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، فإن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب لكرة القدم لن يكون ضمن المدربين الذين يتفاوض معهم الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد نفت، الإثنين الماضي، الأخبار التي يتم تداولها حاليًا بشأن تقديم رينارد استقالته من تدريب المنتخب المغربي.

وقالت في بيان صحفي: ”فوزي لقجع رئيس الجامعة عقد لقاءين مع المدرب الفرنسي لتقييم مشاركة المنتخب في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 في مصر، كما تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة“.