أزمة في نادي الاتحاد السعودي بسبب الرباعي الأجنبي المحترف وهارون كمارا

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة لدى إدارة نادي الاتحاد السعودي بسبب رغبتها في التخلي عن أربعة لاعبين محترفين بالفريق وعدم وجود عروض لهما.

وتخشى إدارة الاتحاد من حدوث الأزمة ذاتها التي سببها رحيل اللاعب جاري رودريغز الذي انتقل معارًا لفناربخشة التركي دون مقابل وهو ما تسبب قي إرسال خطاب للنادي من اتحاد الكرة يستفسر فيه عن سبب هذا الانتقال الغريب.

ووفقًا لصحيفة الرياضية عن مصادر خاصة، فإن نادي الاتحاد لم يتلقَّ، حتى مساء أمس، أي عروض للتعاقد مع البرازيليين مارسيلو جروهي، حارس المرمى، وجوناس دي سوزا، المحور، والإيفواري سيكو سانوجو، المحور، والأسترالي ماثيو جورمان، المدافع، سواءً بالإعارة، أو الانتقال الدائم.

وبينت مصادر خاصة أن إدارة النادي قد أنهت تعاقداتها المحلية بضم اللاعب هارون كمارا وهي الصفقة التي سببت مشاكل داخل الفريق.

وبسبب تلك الصفقة يطالب اللاعب مروان دا كوستا بالحصول على مستحقاته المتأخرة إذ أبدى اللاعب غضبه من دفع مبلغ الانتقال البالغ نحو 32 مليون ريال في حين لم يحصل هو على مستحقاته.