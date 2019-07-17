فريق اللاعب دغانيني تفاريس السابق يضع النادي الأهلي السعودي في ورطة مع ”فيفا“

كشفت تقارير صحفية أن نادي سانتوس لاغونا المكسيكي حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، يلزم النادي الأهلي السعودي بدفع 3.75 مليون دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة انتقال الرأس أخضري دغانيني تفاريس، مهاجمه، إلى الثاني، خلال الصيف الماضي، إضافة إلى 350 ألف يورو غرامة تأخير.

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تصريحات للدكتور دانتي إليزالدي، رئيس النادي المكسيكي، الذي كشف عن تأخر الأهلي خمسة أشهر في تسديد الدفعة الثانية المستحقة في يناير الماضي، مبينًا أنه تقدم بشكوى أخرى إلى ”فيفا“ بسبب عدم سداد النادي الغربي الدفعة الثالثة أيضًا، المقدَّرة بـ 3.75 مليون دولار، والمستحقة منذ بدء يوليو الجاري.

دجانيني خلال التدريبات المسائية ???????? pic.twitter.com/ZxXjS6Wo7T — سناب الأهلي (@AlahliSnap) July 8, 2019

وأوضح إليزالدي أنه سبق أن تقدم بشكوى مماثلة ضد الأهلي بعد تأخره في تسديد الدفعة الأولى البالغة 7.5 مليون يورو، لمدة أربعة أشهر، قبل أن يحصل عليها لاحقًا.

وأضاف: ”لا أدري لماذا تتأخر إدارة الأهلي في تسديد الأموال المستحقة عليها. لقد حصلوا على أفضل لاعب في الدوري المكسيكي، وعليهم الالتزام بالعقد“.

من جهته، أوضح أحمد الصائغ، رئيس الأهلي، أنه لم يطلع حتى أمس على الحكم الصادر ضد النادي، مقرًّا في الوقت نفسه بمطالبة سانتوس لاغونا ببقية مستحقاته من الصفقة.