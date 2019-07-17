علي الحبسي يعلن رسميًا رحيله عن نادي الهلال السعودي (فيديو)

أعلن الحارس العماني علي الحبسي رحيله رسميًا عن نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الحبسي في فيديو نشره محمد الشلهوب، نجم نادي الهلال، مع علي الحبسي بعد مغادرته الهلال: ”السنتين اللي قضيتهما والجماهير اللي أسعدتني ستكون ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات طويلة دائمًا وتشرفنا“.

وتبحث الإدارة الهلالية عن حارس محلي لتعويض رحيل الحبسي، حيث اعتمد الفريق مؤخرًا على الحارس الدولي عبدالله المعيوف.

وكشفت تقارير على أن الحارس العماني سيعود إلى العاصمة الرياض يوم الجمعة المقبلة لاستخلاص بعض الإجراءات والمخالصة النهائية بينه وبين الهلال.

????| فيديو

الأسطورة علي الحبسي معلقاً بعد مغادرته للهلال قائلاً : " جماهير الزعيم ستبقون في القلب " ???????????????????? pic.twitter.com/razGzI2Q8O — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) July 17, 2019

واستبعد الحبسي أيضًا من القائمة النهائية للاعبي المنتخب العماني الأول في المعسكر الخارجي بجمهورية ألمانيا، والتي تستعد للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وغاب الحبسي عن المشاركة أساسياً مع الهلال خلال الموسم الماضي حيثُ اعتمد الجهاز الفني بشكل أساسي على الحارس السعودي عبدالله المعيوف الذي قدم مستويات متميزة وحجز مكانه في التشكيلة.

وتغيب الحبسي عن المشاركة مع منتخب عمان في كأس آسيا 2019 يناير الماضي، وذلك بسبب تعرضه لإصابة وقتها منعته من التواجد مع نجوم الأحمر.

يذكر أن الحبسي قَدِم إلى صفوف الهلال عام 2017 بعد تألقه مع فريق ريدينغ الإنجليزي، وحقق مع الزعيم بطولتين الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.