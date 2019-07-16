رئيس نادي الاتحاد السعودي يهدي هارون كمارا سيارة ”بنتلي“ عقب توقيعه رسميًا (صور)

أهدى أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، هارون كمارا سيارة ”بنتلي“ هدية عقب توقيعه رسميا على عقود انضمام للعميد، يوم الثلاثاء، قادما من القادسية.

وأعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًّا مع هارون كمارا قادمًا من صفوف القادسية، لمدة 5 مواسم.

???? انمار الحايلي يُهدي هارون كمارا (بنتلي) عقب توقيعه مع #الاتحاد. pic.twitter.com/aU80lQLB43 — ITTI MANIA (@Itti1Mania) July 16, 2019

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب هارون كمارا وهو يرتدي قميص العميد بعد توقيع عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم.

ووجد نادي الاتحاد منافسة قوية من الهلال لحسم صفقة هارون كمارا خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية، إلا أن إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي نجحت في الحصول على خدمات اللاعب المتألق.

وتألق كمارا “21 عاماً” مع نادي القادسية خلال الموسم المنصرم حيثُ لعب 30 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين وسجل 7 أهداف واستطاع أن يصنع 3 تمريرات حاسمة.

وكانت تقارير سعودية قد أشارت إلى أن الاتحاد والقادسية اتفقا على صفقة انتقال هارون كمارا للاتحاد مقابل 22 مليون للقادسية، و3 ملايين مقدم عقد للاعب ومرتب شهري 150 ألف ريال، إضافة إلى سيارة وفيلا.

وحسم نادي الاتحاد قبل كمارا، مسألة ضم 3 لاعبين محليين خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية وهم؛ حمدان الشمراني من الفيصلي وعبدالإله المالكي من الوحدة وأيضاً عبدالرحمن العبود من الاتفاق.

فيما أصر التشيلي خوسيه سييرا على فرض رأيه وتعاقد العميد مع الثنائي لويس خيمينيز وإيميليانو فيشيو رغم اعتراض الجماهير على كبر سنهم.

ويواصل الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد استعداداته للموسم الجديد في معسكره المقام حالياً بمدينة مانشستر فقد خاض النمور مباراة ودية اليوم ضد بولتون وفازوا بنتيجة 3-2.