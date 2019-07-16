نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميًا تعاقده هارون كمارا

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا تعاقده هارون كمارا، بعد صراع قوي مع نظيره الهلال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فقد وقَّع الناديان على عقود صفقة انتقال هارون إلى العميد مقابل 22 مليونًا للقادسية، 3 ملايين مقدم عقد للاعب، وراتب شهري مقداره 150 ألف ريال، إضافة إلى سيارة وفيلا.

وأضافت الصحيفة:“القادسية اشترط 15 مليونًا دفعة واحدة، أو 22 مليونًا على 3 دفعات، وهو ما وافقت عليه إدارة نادي الاتحاد“.

وتوصل مسؤولو الاتحاد إلى اتفاق مع كمارا عقب مفاوضات طويلة، وبعد انسحاب الهلال من الصفقة، في تعاقد هو الأعلى للاعب من مواليد المملكة.

وكان كمارا قد اقترب من الانتقال إلى الهلال، لكن تطورات مفاجئة غيَّرت مساره، وهو الذي سبق أن حدد للإدارة أن رغبته منحصرة بين ناديي الاتحاد والهلال مستبعدًا غيرهما.

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا شارك الموسم المنقضي في 31 مباراة مع القادسية، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى.

وكمارا، لاعب من أصل سيراليوني من مواليد المملكة، وتربى وعاش في جدة، ثم احترف مع القادسية بدوري المحترفين بعد السماح بتسجيل المواليد، ومثَّل المنتخب السعودي، وبعد إتمام الصفقة سيكون صاحب أغلى صفقة لاعب من مواليد في المملكة.