تفاصيل عقد هارون كمارا قبل انضمامه لنادي الاتحاد السعودي

تترقب جماهير نادي الاتحاد السعودي خبر توقيع اللاعب هارون كمارا، مهاجم القادسية، على عقود انضمامه للعميد رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة العميد عن تفاصيل العقد المغري للاعب، والذي تكفل به عضو شرف اتحادي رفيع المقام بالاتفاق مع آخر قدساوي.

وبحسب المصادر، فإن اللاعب سينتقل للعميد نظير 32 مليون ريال للقادسية، بالإضافة لاستعارة 4 لاعبين من الاتحاد على أن يتكفل الأخير برواتبهم.

وسيحصل اللاعب على سيارة بينتلي وفيلا، بالإضافة لمقدم 5 ملايين ريال، حال التوقيع على العقد، كما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 2.8 مليون ريال.

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا شارك الموسم المنقضي في 31 مباراة مع القادسية، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

كمارا، لاعب من أصل سيراليوني من مواليد المملكة تربى وعاش فيها بجدة، ثم احترف مع القادسية بدوري المحترفين بعد السماح بتسجيل المواليد ومثل المنتخب السعودي، وبعد إتمام الصفقة سيكون صاحب أغلى صفقة مواليد في المملكة.