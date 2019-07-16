تقارير: هارون كمارا يسافر إلى جدة للتوقيع مع الاتحاد بعد انسحاب نادي الهلال من الصفقة

كشفت تقارير صحفية أن هارون كمارا، لاعب القادسية يستعد للمغادرة من الدمام إلى جدة، مساء اليوم الثلاثاء؛ تمهيدًا لتوقيع عقد انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وذكرت صحيفة ”الجزيرة“، أن إدارة نادي الهلال السعودي، انسحبت بصورة مفاجئة من المفاوضات الخاصة بصفقة كمارا.

وجاء القرار الهلالي ردًا على ما أسماه ”مزايدات“ إدارة القادسية، في وقت كانت تتجه فيه الصفقة إلى مرحلة التوقيع الرسمي.

وكانت رغبة اللاعب، قد حسمت المنافسة الشرسة التي جرت، أمس، بين عرضي الهلال واتحاد جدة، حيث قدم كل منهما 15 مليون ريال لضم هارون، ولكن كمارا اختار الانضمام للزعيم.

وفي وقت كان يستعد فيه الطرفان للتوقيع الرسمي، حيث كانا يتفقان على بنود العقد، توقفت إدارة القادسية عن الرد على مسؤولي الهلال.

وفي السياق ذاته، رفعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي العرض المالي بنحو مليون ريال؛ من أجل إقناع إدارة القادسية بالسماح للاعب بالرحيل، حيث أصبحت القيمة المالية لشراء كمارا 16 مليون ريال.

وترغب إدارة الاتحاد في حسم صفقة كمارا؛ تعويضًا لخسارة صفقة عبدالفتاح آدم، الذي انتقل مؤخرًا لنادي النصر.

وخاض صاحب الـ 21 عامًا 31 مباراة، رفقة نادي القادسية، الموسم الماضي، بواقع 1901 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف، فيما صنع 3 أهداف آخرى.