ترشيح عبدالله العمراني نائبًا لرئيس نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة الدكتور صفوان السويكت تدرس إضافة بعض الأسماء للعمل معها سواء كإداريين أو من خارج المنظومة الإدارية.

وبحسب ما نقلت صحيفة الاقتصادية فإن المهندس عبدالله العمراني وأنس آل الشيخ هما الأبرز لتولي أحدهما منصب نائب الرئيس بالإضافة لعلي الحمدان مديرًا تنفيذيًا، بجانب صالح المطلق مع الجهاز الفني.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد اعتمد إدارة النصر لمدة أربعة أعوام برئاسة السويكت، وعضوية كل من: المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، سلمان الحلافي، ناصر الجميد.

من جهة أخرى، تدرس إدارة النصر رحيل نجمها النيجيري أحمد موسى لأحد الأندية التركية تمهيدًا للتعاقد مع اسم لامع بدلاً منه.