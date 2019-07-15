تقارير: برانكو مدرب النادي الأهلي السعودي يطالب بالاستغناء عن باولو دياز والبرازيلي سانتوس

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي اقتربت من حسم ثالث الصفقات الأجنبية، بدعم من الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل منافسات الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن اسم النادي الأهلي ارتبط بالتعاقد مع أكثر من لاعب دولي، سواء في مركز صناعة الألعاب أو مركز متوسط الدفاع، ومنهم أحمد حجازي، المدافع الدولي المصري المحترف في الدوري الإنجليزي، بجانب فتحه خط المفاوضات مع الدولي الأوروغوياني خوزيه كاسيريس، الذي سبق له اللعب ليوفنتوس الإيطالي وبرشلونه وفياريال وإشبيليه، وكذلك صانع ألعاب برازيلي.

وسيشكل اللاعب القادم إضافة فنية قوية، بجانب بقية زملائه اللاعبين.

وأكدت مصادر الصحيفة أن المفاوضات مع اللاعب القادم تسير بسرية تامة، بهدف عدم دخول أطراف أخرى، وأن اللاعب لن يقل عن الأسماء التي تعاقد معها النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، في إشارة إلى الثنائي دانييل لاعب الوسط الدولي الصربي، وزميله إلفيس ساريتش لاعب الوسط الدولي البوسني، وأن أصحاب القرار في النادي يسيرون نحو النجاح في الانتهاء من المفاوضات خلال الساعات المقبلة، وسيتبعها الإعلان بشكل رسمي.

وأوصى المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بضرورة جلب محترفين مميزين لتدعيم صفوف الفريق الذي تنتظره استحقاقات محلية وعربية وقارية الموسم المقبل.

وكان المدرب قد ألمح في وقت سابق إلى استبعاد الثنائي التشيلي باولو دياز والبرازيلي سانتوس لعدم حاجة الفريق لهما، ومن المقرر أن يتم الاستغناء عنهما رسمياً مع نهاية معسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في النمسا.