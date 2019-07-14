نادي الهلال السعودي يطلب التعاقد مع هارون كمارا لاعب القادسية

أفادت تقارير صحفية سعودية، الأحد، أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع هارون كمارا مهاجم نادي القادسية للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”الرياضية“ فإن الهلال برئاسة فهد بن نافل قدّم عرضًا لضم هارون كمارا، وأن المفاوضات بين الزعيم والقادسية تسير على نحو إيجابي، خاصة أن اللاعب يريد خوض تجربة جديدة.

وتألق هارون كمارا، البالغ من العمر 21 عامًا، الموسم الماضي مع القادسية، ما دفع أندية الاتحاد والنصر والهلال للتفاوض على التعاقد معه.

وسجل هارون كمارا 7 أهداف مع القادسية في الدوري السعودي موسم 2018/2019، حيث احتل القادسية المركز الرابع عشر ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويريد الهلال تعزيز صفوفه للعودة إلى منصات التتويج، بعد أن فقد لقب الدوري السعودي موسم 2018/2019 لصالح النصر في الجولة الأخيرة، علمًا أن الزعيم صعد إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، حيث يلاقي مواطنه الأهلي.