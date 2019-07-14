تقارير: نادي الهلال السعودي طلب هذا المبلغ للاستغناء عن كارلوس إدواردو

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال السعودي عرضت بيع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو بـ4 ملايين يورو مقابل انتقاله إلى فريق شباب الأهلي دبي.

وأوضحت صحيفة ”المدينة“، أن إدارة ”الزعيم“ قد طلبت 4 ملايين يورو من مسؤولي شباب الأهلي دبي للموافقة على رحيل إدواردو.

ويتبقى على عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عام واحد فقط مع الهلال.

وكانت إدارة نادي شباب الأهلي قد تقدمت لنظيرتها في الهلال بعرض بقيمة 3 ملايين يورو، ولا تزال مرحلة المفاوضات قائمة بين الطرفين.

من جانبه، قرر رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، الاستغناء عن إدواردو بعد 4 سنوات ناجحة للغاية للاعب داخل جدران فريق العاصمة السعودية.

يذكر أن الهلال يقيم حاليًا معسكرًا تحضيريًا في النمسا استعدادًا للموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين.