هيون سوو يتحدث عن انضمامه لنادي الهلال السعودي: متشوق للقاء جماهير ”الزعيم“ (فيديو)

عبّر الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو، عن سعادته بالانضمام لنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الهلال، خلال الساعات الأولى من، فجر اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع هيون سوو، في عقد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال سوو في تصريحات للحساب الرسمي لنادي الهلال:“متشوق للقاء جماهير الهلال، وسأبذل كل ما في وسعي لإسعادهم“.

وأضاف:“سعيد بانضمامي لنادي الهلال، وسأسعى لتحقيق البطولات، وأشكر جماهير الهلال على دعمها، ومتشوق للقائها قريبًا في السعودية“.

وتابع:“كواك حدثني كثيرًا عن الهلال، وأخبرني أنه ناد كبير، ويتواجد فيه لاعبون مميزون“.

وأتم:“الهلال أحد أفضل الأندية في آسيا، وشعبيته ليست على مستوى السعودية فقط“.

ويُجيد سوو اللعب في مركز قلب الدفاع، وأيضًا محور مميز، ويعرف عنه إجادته بناء الهجمة من الخلف بشكل سليم وهو ما يحتاجه نادي الهلال في الموسم الجديد.

وبدأ جانغ مسيرته مع نادي تونسي الكوري الجنوبي، وبعدها انتقل لصفوف طوكيو الياباني في 2012، وبعدها انضم للعب مع نادي غوانغزهو آر أند أف الصيني في 2014.

وعاد سوو، للعب في ناديه السابق طوكيو الياباني في العام 2017، ومثل اللاعب منتخب كوريا الجنوبية في جميع المراحل السنية، وانضم بعدها للمنتخب الأول العام 2015، ولعب معه حتى الآن 58 مباراة، وسجل 3 أهداف.

وشارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية 2014، وكرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، وكأس آسيا 2015، وكأس العالم 2018.

ولعب هيون سوو مع الأندية التي مثلها 178مباراة بمختلف البطولات، وسجل 12 هدفًا، وصنع 4 تمريرات حاسمةـ وتلقى 25 بطاقة صفراء.

وفي الموسم الماضي، لعب سو مع طوكيو 15 مباراة حيثُ قطع الكرة 12 مرة بجانب 509 تمريرات و57 تشتيتًا للكرة.