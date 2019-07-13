أحمد الراشد رئيسًا للجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين (صورة)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تعيين أحمد بن راشد الراشد رئيسًا للجنة المسابقات.

وأوضحت الرابطة في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن مجلس الإدارة اعتمد تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وأضاف ”تضم اللجنة التي اختارها أعضاء مجلس إدارة الرابطة بأغلبية التصويت كلًا من أحمد بن راشد رئيسًا، وعضوية كل من عبدالعزيز بن ناصر الحميدي وعبدالمجيد بن عبدالرحمن المنصور“.

يشار إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت يوم 11 يونيو الماضي انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 22 أغسطس المقبل، على أن تنطلق منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى يوم 20 أغسطس المقبل أيضًا.

وتُوِّج نادي النصر بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، 2018/2019، بعدما جمع 71 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة عن منافسه التقليدي الهلال، الذي حصد اللقب في الموسمين السابقين.