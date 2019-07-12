تورنتو الكندي يرفض التفريط بلاعبه أليخاندرو بوزويلو لصالح الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي تورنتو الكندي رفض عرضًا من النادي الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الإسباني أليخاندرو بوزويلو.

وبحسب ما نقلت صحيفة «الرياضية»، فإن إدارة تورنتو أوضحت لنظيرتها في الأهلي أنها لا ترغب قطعًا في بيع عقد اللاعب في الوقت الراهن، مشددين في ذات الوقت على أن بوزويلو أيضًا يبادلهم الرغبة باستمرار العلاقة بين الطرفين.

وكان بوزويلو أبدى موافقته للانتقال للأهلي في فترة التسجيل الشتوية الماضية خلال شهر يناير قبل انتقاله للدوري الكندي.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب يرغب في إتمام عقده مع فريقه الكندي، كما أنه لا يرغب باللعب للأندية الخليجية خلال الفترة الحالية.